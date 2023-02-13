Asier Villalibre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asier Villalibre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Asier Villalibre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Asier Villalibre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Asier Villalibre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asier Villalibre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asier Villalibre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asier Villalibre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asier Villalibre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asier Villalibre 30 Eylül 1997 tarihinde Gernika şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Asier Villalibre Molina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asier Villalibre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asier Villalibre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Asier Villalibre'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asier Villalibreboyu ve yaşı kaç

Asier Villalibre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Asier Villalibre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Asier Villalibre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asier Villalibre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2015 yılında Bilbao Athletic

2 Mayıs 2017 yılında CD Numancia

30 Haziran 2017 yılında Bilbao Athletic

20 Ağu 2017 yılında Real Valladolid

30 Ocak 2018 yılında Bilbao Athletic

31 Ocak 2018 yılında Lorca FC

30 Haziran 2018 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2019 yılında Athletic

30 Ocak 2023 yılında Alavés

30 Haziran 2023 yılında Athletic

Asier Villalibre kimdir

Asier Villalibre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asier Villalibre şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Asier Villalibre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Asier Villalibre nereli

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