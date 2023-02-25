Asif Mammadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asif Mammadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asif Mammadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asif Mammadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asif Mammadov 5 Ağustos 1986 tarihinde Agdash şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Asif Hüseyn oğlu Məmmədov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asif Mammadov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Asif Mammadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Asif Mammadov'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asif Mammadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asif Mammadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asif Mammadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asif Mammadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında MKT Araz

1 Ocak 2007 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2007 yılında Standard Sumqayit

1 Temmuz 2008 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2010 yılında Hazar Lenkeran

1 Ocak 2011 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2015 yılında FK Qabala

Asif Mammadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asif Mammadov şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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