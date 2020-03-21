Aşık Veysel'in ölümünün 47. yılı

SİVAS (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 47. yılında, doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sınırlı sayıda katılımcı, aralarında birer metre mesafe bırakmaya özen gösterdi.



Programda, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer dua okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfil bırakıldı.



Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, AA muhabirine, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "İnsan sevdasının yanı sıra doğa aşığı, toprak dostu, birlik ve beraberlik sembolü büyük ozan Aşık Veysel'i, 'sadık yarim' dediği kara toprakla buluşmasının 47. yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum." dedi.



Aşık Veysel'in torunu Cevriye Keçeci de anma programına katılanlara teşekkür ederek, "Çok duygulandım, çok mutlu oldum. Onur verici bir şey, dedem için de kendimiz için de çok mutlu oldum." diye konuştu.



Anma programına Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik, İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz ile köy muhtarı Hüseyin Keçeci de katıldı.

Kaynak: AA