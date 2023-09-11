Âşıklar sazla sözle buluştu

Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından âşıklık geleneğinin yaşatılması için düzenlenen "Âşıklar Buluşması" Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Âşıklar sazla sözle buluştu

Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından âşıklık geleneğinin yaşatılması için düzenlenen "Âşıklar Buluşması" Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçedeki Ufuktepe Semt Pazarı'nda düzenlenen Âşıklar Buluşması'nda vatandaşlara hitaben konuşan Başkan Altınok, "Gönül pasımızı silen kıymetli âşıklarımız bugün Keçiören'imizi şenlendirdiler. Âşıklık bizim geleneksel değerlerimizden biridir. Dilden dile, elden ele, gönülden gönüle, telden tele, sözden söze milletimizin yaşadıkları âşıklar sayesinde bugünlere gelmiştir. Hislerimizi sazlarıyla sözleriyle yaşatan âşıklarımızdan Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Âşık Maksut Feryadi, Âşık Kul Nuri, Âşık Muhlis Denizer, Âşık Ahmet Poyraoğlu, Âşık Erol Ergani, Âşık Bayram Denizoğlu, Âşık Eyibi, Âşık Zafer Karabay, Âşık Veysel Yıldızer, Âşık Öksüz Ahmet, Âşık Zeki Erdali, Âşık Beyzade Arslan, Âşık İsmail Aladağlı, Âşık Oğuzhan sahne aldığı buluşmada vatandaşlar hem müzik ziyafeti yaşadılar hem de gülümseten atışmalara tanıklık ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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