Aşıklar Tepesi bir çiftin sonu oldu! Tartıştığı sevgilisine o soruyu sordu, kolundan tutup uçurumdan atladı!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Güzellik salonu işletmecisi olan Mehlika Derici ile sevgilisi Selçuk Çetiner arasında doğum günü kutlamasından sonra bir tartışma yaşamdı. Kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonrası Aşıklar Tepesi'ne giden çiftten bir süre sonra kan donduran bir haber geldi.

SORDUĞU SORU SONRASI TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Güzellik salonu işletmecisi olan mehlika Demir ve çiftçilik ile uğraşan sevgilisi Selçuk Çetiner dün akşam katıldıkları partide kıskançlıkl yüzünden çıkan tartışma sonrası hava almak için Aşıklar Tepesi'ne çıktılar. Burada bir arada bulundukları sırada Selçuk Çetiner kıza arkadaşı Mehlika Demir'e "Beninmle ölüme var mısın?" sorusunu sorduktan sonra genç kadın sinirlenerek tepki gösterdi.

AŞIKLAR TEPESİ SONLARI OLDU

Alkollü olduğu bilinen ve kadını dinlemeyen Çetiner genç kadının kolundan sıkıca tutarak 25 metrelik uçurumdan kendilerini aşağıya doğru bıraktı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda saplık ve emniyet ekipleri sevk edilirken edinilen bilgiye göre çiftin olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi