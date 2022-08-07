Aşıklar Tepesi bir çiftin sonu oldu! Tartıştığı sevgilisine o soruyu sordu, kolundan tutup uçurumdan atladı!

Tekirdağ'da kız arkadaşı ile doğum günü eğlencesinde aralarında kıskançılk tartışması sonrası 41 yaşındaki adam sevgilisini de tutrak 25 metrelik uçuruödan atladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Aşıklar Tepesi bir çiftin sonu oldu! Tartıştığı sevgilisine o soruyu sordu, kolundan tutup uçurumdan atladı!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Güzellik salonu işletmecisi olan Mehlika Derici ile sevgilisi Selçuk Çetiner arasında doğum günü kutlamasından sonra bir tartışma yaşamdı. Kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonrası Aşıklar Tepesi'ne giden çiftten bir süre sonra kan donduran bir haber geldi.

Aşıklar Tepesi bir çiftin sonu oldu! Tartıştığı sevgilisine o soruyu sordu, kolundan tutup uçurumdan atladı!

SORDUĞU SORU SONRASI TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Güzellik salonu işletmecisi olan mehlika Demir ve çiftçilik ile uğraşan sevgilisi Selçuk Çetiner dün akşam katıldıkları partide kıskançlıkl yüzünden çıkan tartışma sonrası hava almak için Aşıklar Tepesi'ne çıktılar. Burada bir arada bulundukları sırada Selçuk Çetiner kıza arkadaşı Mehlika Demir'e "Beninmle ölüme var mısın?" sorusunu sorduktan sonra genç kadın sinirlenerek tepki gösterdi.

Aşıklar Tepesi bir çiftin sonu oldu! Tartıştığı sevgilisine o soruyu sordu, kolundan tutup uçurumdan atladı!

AŞIKLAR TEPESİ SONLARI OLDU

Alkollü olduğu bilinen ve kadını dinlemeyen Çetiner genç kadının kolundan sıkıca tutarak 25 metrelik uçurumdan kendilerini aşağıya doğru bıraktı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda saplık ve emniyet ekipleri sevk edilirken edinilen bilgiye göre çiftin olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi

Aşıklar Tepesi bir çiftin sonu oldu! Tartıştığı sevgilisine o soruyu sordu, kolundan tutup uçurumdan atladı!

0
0
0
12
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Afyonkarahisar'da iki kaza! TIR'a kamyon ve yolcu otobüsü çarptı: 2 kişi olay yerinde öldü, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki kaza! TIR'a kamyon ve yolcu otobüsü çarptı: 2 kişi olay yerinde öldü, 5 kişi yaralandı
Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Düğünden dönenleri taşıyan minibüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var
Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü! Düğünden dönenleri taşıyan minibüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Boğazı'nda dehşet! Limandaki iki gemi çarpıştı, işçiler canını kıl payı kurtardı!
İstanbul Boğazı'nda dehşet! Limandaki iki gemi çarpıştı, işçiler canını kıl payı kurtardı!
Yatağındaki kabloların ucu açıkmış! 6 yaşındaki çocuk elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti!
Yatağındaki kabloların ucu açıkmış! 6 yaşındaki çocuk elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Suriyeli sığınmacılar hakkında: "2023’den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Suriyeli sığınmacılar hakkında: "2023’den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak"
ODTÜ'lü öğrecilerden skandal fans hesabı! Bu sefer de çıplak bedenlerini sergilediler!
ODTÜ'lü öğrecilerden skandal fans hesabı! Bu sefer de çıplak bedenlerini sergilediler!
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara kınama metni yayımladı!
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara kınama metni yayımladı!
Meral Akşener'in genç kıza ese gürleye konuşmasına Alpay Özalan'dan sert gönderme! "İyi kelimesini bile kirleten bu parti, büyük bir utanç kaynağıdır."
Meral Akşener'in genç kıza ese gürleye konuşmasına Alpay Özalan'dan sert gönderme! "İyi kelimesini bile kirleten bu parti, büyük bir utanç kaynağıdır."
Tehlike çanları çalıyor! Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz - 1 Ağustos Haftalık Covid- 19 Tablosu'nu açıkladı! Vaka ve vefat sayısı rekor kırdı!
Tehlike çanları çalıyor! Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz - 1 Ağustos Haftalık Covid- 19 Tablosu'nu açıkladı! Vaka ve vefat sayısı rekor kırdı!
İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki çeken sözler: "Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim?"
İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki çeken sözler: "Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim?"
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”
Canlı yayında ortalık karıştı! Cemal Enginyurt'un koruması gazeteci Latif Şimşek'ı darp etti! İşte o anlar...
Canlı yayında ortalık karıştı! Cemal Enginyurt'un koruması gazeteci Latif Şimşek'ı darp etti! İşte o anlar...