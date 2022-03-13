Asıl kıyamet şimdi kopacak! New York Times gazetesi muhabiri Rus askerleri tarafından öldürüldü! Putin şimdi ne yapacak?

Ukrayna Ulusal Polisi’nden gelen açıklamaya doğrultusunda, başkent Kiev’in kuzeybatısındaki İrpin yerleşkesinde Rus askerlerinin açtığı ateş sonucu New York Times’ta görev yapan muhabir Renaud’un hayatını kaybettiği bildirildi. Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud yaşamını yitirirken, yanındaki meslektaşının da yaralandığı belirtildi.

ABD'NİN TEPKİSİ NE OLACAK?

Dünyayı ayağa kaldıran haberin ardından, ABD'nin talihsiz haber karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu oldu. New York Times, ABD'nin en önemli medya kuruluşlarından biri olmakla birlikte, gazetede çalışan medya profesyonelleri yine ABD'nin en üretken çalışanları olarak bilinmektedirler.