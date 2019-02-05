KIRKLARELİ (AA) - MHP Kırklareli Belediye Başkanı adayı Derya Bulut: "Asıl marifet kazanmak değil, vaatleri yerine getirebilmektir, Allah'ın izniyle bu sene bu işi başaracağız." dedi.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

MHP'den belediye başkan adayı olmanın büyük onur ve gururunu yaşadığını ifade eden Bulut, 2014 yılında belediye, 2015 yılında da milletvekilliği adaylı süreçlerini anlattı.

2014 yılındaki seçimlerde partisinin kentteki yüzde 9'luk oy oranını yüzde 25'e çıkarttıklarını vurgulayan Bulut, halkın teveccühünü kazandıklarını kaydetti.

Büyük hayaller ile yola çıktıklarını anlatan Bulut, "O dönemde de yola çıkarken hayallerimiz vardı, kabullenemediklerimiz vardı. Biz güzel insanlardan oluşan kentte yaşıyoruz ama hak ettiğimiz hizmeti aldığımızı düşünmüyorum. Bu bir başkaldırıştı. 'Kimi koysak kazanırız' anlayışına karşı isyandı. Sonuçta bizlerde bu kentin evladıyız. Bu kentte yaşıyoruz buna duyarsız kalamayız. Cesaret gerekiyordu Allah'ta o cesareti bizlere verdi. Parti olarak Kırklareli'nde 2009 yılında yüzde 9'luk bir oy oranımız vardı. Ama çalışmalarımızla o algıyı kırdık ve 2014 yılında oy oranımızı arttırarak yüzde 25'lik bir oy oranına sahip olduk. Bunun altyapısına baktığımızda da bizim isyanımızı vatandaş gördü ve anladı. Bazı güç odaklarının tek elden olmaması gerektiğini, tek derdimizin Kırklareli olduğunu göstererek güzel bir ekiple yola çıkmıştık." diye konuştu.

- "Vatandaşımızın müthiş bir teveccühü var"

Her zaman doğru projeler hazırlayarak projeleri de hayata geçirebilecekleri bir liste oluşturduklarını hatırlatan Bulut, hiçbir zaman boş vaatte bulunmadıklarını aktardı.



31 mart seçimleri için de güzel bir ekip ve güzel projeler ortaya koyacaklarını anlatan Bulut, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün yola çıkarken, 2014 ve 2015 yıllarında ektiğimiz tohumların meyvesini almak istiyoruz. Bu dönem meyvesini yiyeceğimiz bir süreç olacak diye inanıyorum. Vatandaşımızın müthiş bir teveccühü var. Beni en çok gururlandıran ideoloji bir kenara sağcısından solcusuna kadar birçok insanın desteğini görüyoruz. Bunlar insanı mutlu eden gurur veren şeyler. Biz bu gönülle sevgiyle kucaklaşmayla başarılı olacağız. Listeyi oluştururken yine popüler isimlerden uzak durarak genç vizyonlu ve üreten bir ekiple yolumuzu alacağız. Ortalama yaş aralığımız 30 civarında olacak ve tahmin ediyorum en genç listeyle biz olacağız. Bu ilin gençlerin vizyonuna ihtiyacı var. Herkesi kucaklayacak bir liste olacak. Sadece kiminle seçim kazanırız değil, kazandıktan sonra kiminle hizmet edebiliriz ona bakıyoruz. Asıl marifet kazanmak değil, vaatleri yerine getirebilmektir, Allah'ın izniyle bu sene bu işi başaracağız. Sloganımız 'Sizin için varız biz hazırız' diyoruz."

Kaynak: AA