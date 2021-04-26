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Aşılama çalışmaları devam ediyor, Babaeski’de BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında, BioNTech aşısının Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandığı açıklandı.

Aşılama çalışmaları devam ediyor, Babaeski’de BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları da hız kazandı. Bu kapsamda BioNTech aşısının Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

BABAESKİ'DE BIONTECH AŞISI UYGULANIYOR

Yeni tip korona virüse karşı toplumsal bağışıklığın kazandırılması için sürdürülen aşılama programı kapsamında Babaeski Devlet Hastanesinde de BioNTech aşılarının uygulanmaya başlandı. Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit sosyal medya hesabından, Babaeski ilçesinde BioNTech aşısının başladığını belirterek vatandaşların randevularını 182 hattı veya www.mhrs.gov.tr adresinden randevularını alabildiklerini ifade etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Aşılama çalışmaları devam ediyor, Babaeski’de BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

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