Aşılama durma noktasına geldi! İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı açıkladı! Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök: "Anne ölümleri arttı!"

Günlük yeni Kovid-19 pozitif hasta sayısının 23 bin, koronavirüse bağlı vefat sayılarının da günlük 200’ün üstünde olmasına rağmen vatandaşın aşı yaptırmamasının endişe verici olduğunu söyleyen aile hekimleri, aşılamanın durma noktasına geldiğini belirterek yeni tedbirlerle özellikle aşı kararsızlarının ikna edilmesi gerektiğini açıkladı.

"6 KİŞİYİ BİR ARAYA TOPLAMAKTA ZORLANIYORUZ"

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, son dönemde günlük aşı sayısının çok azaldığına dikkat çekerek “Ben 5 birimlik bir ASM’de çalışıyorum. Aşılamanın yoğun olduğu dönemde her doktor arkadaşımız en 150 aşı yapıyordu. Bugün 6 kişiyi bir araya toplamakta zorlanıyoruz” dedi.

"GERİYE KALANLAR AŞI KARŞITLARI YA DA KARARSIZLAR"

Bu yıl 8.si gerçekleştirilen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Kongresi’nde konuşan Dr. Dildök, günlük aşı sayılarının düşmesinin en önemli sebeplerinden birinin sağlığına duyarlı, aşı olmak isteyen hemen hemen herkesin aşılanması olduğunu belirterek “Ancak aşı olması gereken 12 yaş üstünde yüzde 50’ye ulaşıldı. Geriye kalanlar aşı karşıtları ya da aşı kararsızları. Bu kişilerin de ikna edilmesi gerekir” diye anlattı.

Koronavirüs aşısının 5 yaş üstü çocuklardaki klinik çalışmalarının olumlu sonuçlandığını ve birçok ülkenin bu yaş grubundaki çocukları aşılamaya başladığını vurgulayan Dr. Dildök “Bilimsel veriler bu yaş grubunda koronavirüs aşısının etkinliğini ve yan etkisinin bulunmadığını gösteriyor. Bizde de bir süre sonra 5 yaş üstüne aşılamaya geçilecektir. Toplum bağışıklığının sağlanması için toplumun yüzde 70’nden fazlasının aşılanmış ya da hastalığı geçirmiş olması gerekir. Nüfusumuzun büyük bir bölümünün gençlerden ve çocuklardan oluştuğunu düşünürsek, toplum bağışıklığı için de bu yaş grubunun aşılanması önemli” dedi.

"ÇOCUKLARDAN YARDIM ALINABİLİR"

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların hastalanmaya başladığını ve eve taşıdıkları virüsle hane halkının enfekte olduğunu vurgulayan Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, okulların açık tutulabilmesi için bütün anne babaların koronavirüs aşısı yaptırmaları gerektiğini anlattı.

Anne babaların ikna edilebilmesi için çocuklardan yardım alınabileceğini ifade eden Dr. Dildök “Aşılar uygulanmaya başladıktan sonra yaşanan pandemi, aşısızların pandemisidir. Diğer konulardan da bildiğimiz gibi çocukların anne babalarını uyarmaları ve ikna etmeleri birçok kişiden daha kolay. Burada öğretmenlere iş düşüyor. Öğretmenler, çocuklara aşılanmanın önemini anlatarak anne babalarını aşıya yönlendirmesi konusunda bilinçlendirebilirler” diye açıkladı.

"ANNE ÖLÜMLERİ ARTTI"

Aşı konusunda en büyük tereddüt yaşayan kişilerin gebeler olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serkan Özbakış geçtiğimiz yıl koronavirüse bağlı hamile ya da yeni doğum yapmış kişilerde ölüm oranlarının yüzde 50 oranında arttığını belirterek “Bu yıl geçen yıla göre yüzde 50 daha artış oldu. Bu hesapla pandemi öncesi döneme göre anne ölümleri yüzde 225 artış gösterdi. Bu ürkütücü bir rakam. Ne yazık ki, hayatını kaybeden annelerin yüzde 90’ı aşısız. Hangi aşıya ulaştığınız hiç önemli değil. Hamilelerin mutlaka koronavirüs aşısı yaptırmaları gerekiyor” dedi.