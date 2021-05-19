Aşılama sürecinde ne durumdayız? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan koronavirüs aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada "Sayı olarak paylaşayım. Şu an itibariyle Türkiye dünyadaki aşı uygulamasında hemen hemen en önde gelen ülkelerden bir tanesi. 11 buçuk milyonu 2. doz olmak üzere toplamda 26 buçuk milyon aşılama yaptık. Dünkü Kabine Toplantısı'ndan sonra attığımız adımla birlikte bu hızla daha da artacak. 65 yaş üstü grubunu zaten bitirmiştik, şimdi aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altıyla ilgili bir aşılama olayı şu anda söz konusu değil. Öğretmenlerde 3'te 1'ini bitirdik. Sağlık zaten tamam, onu bitirdik." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri, iktidarı nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz fikridir. Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizim geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı. Ama şu anda koronavirüs döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen turistlere ne için kapıyı kapatalım. Bu konularda yapılan iş siyasi dezenformasyon. Bunlara ben kulak asmıyorum. Şu anda Sultan Ahmet meydanında birçok yer kapalı. Dolaşan turistler de halı vesaire alıyorsa alıyordur. Onlara da neden kapıyı kapatacaksın, yapsın alışverişini. Türkiye'ye oradan döviz girecekse girsin. Birçok Avrupa ülkesi ile görüşmeler yapyıyoruz. Bakanımız dün Rusya'daydı biz de İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Niçin bir an önce turistler gelsin diye. Ama turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır." ifadelerini kullandı.

Ciddi manada bir düşüş olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma sürecine ilişkin "10 binlere indiysek şu anda, bu o kararlı almış olduğumuz, nitekim Kabine Toplantısı'ndaki kararların neticesidir. Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık gördük. Hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Vefat sayısı da ciddi manada azalmış olacak 5 bine indiğimizde. Bunu başarmak için de her türlü tedbiri alıyoruz. Esnafa yönelik tedbirler alıyoruz. Bu tedbirleri alırken esnaf çok daha rahat bir çalışmanın içine girmiş olsun. Restoranların, kafelerin, berberlerin durumu, bütün bunları masaya yatırdık, dün Kabine toplantısında bunları konuştuk. Çok ciddi nakdi yardımları da bu kararın içine koyduk. 5 bin, 3 bin liralık nakdi yardımlar var. Bunları biz eğer güçlü bir devlet olmamış olsak, bunları atabileceğimiz bir adım da olmaz." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda da iyi bir noktadayız. Aşı konusunda dünyada sayılı ülkeler arasındayız. Aşılarda da şu anda başta öğretmenlerimiz olmak üzere, polisimiz, jandarmamız öncelikli bu kesimlerin aşılanma sürecini de devam ettiriyoruz. Bunların aşı olması lazım ki bulaşı olmasın. Bu konuyla ilgili de dün kararlı bir adım attık ve bu kararlı bir adımla birlikte de 'Bu aşılamayı devam ettireceğiz' dedik. Özellikle Almanya'dan bol miktarda BioNTech getirelim istiyoruz, Çin'den beklediğimiz aşılar var. Rusya'dan acaba ne kadar aşı alabiliriz, bunun görüşmeleri yapıldı. İstiyoruz ki yerli, milli aşı gelmeden önce bu aşılarla süreci devam ettirelim ve kimseye de muhtaç olmayalım.

Türkiye olarak 200 bin öğrenciye çıktık bu noktada ve Türkiye bu kabulde saygın, sayılı ülkeler arasına girmiş bulunuyor. Şu anda da bu kabul artarak devam ediyor ve bu kararlılığımızı aynen devam ettireceğiz.

Bu her şeyden önce yarınlarda bu küresel öğrencilerin bizim ülkemizden ayrıldıktan, mezun olduktan sonra kendi ülkesinde veya gittikleri herhangi bir yerde bizim adımıza bir misyon şefliği yapacaklar. Oralarda bizi temsil edecekler, bizim adımıza oralarda birçok propagandalar yapacaklar."

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİNE SALDIRILARI

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada "Olayı uluslararası bazda değerlendirmeyelim. Maalesef ülkemizde de aynı kafada olan, aynı yanlışı ortaya koyan siyasi liderler var. Muhalefetin bir kanadı, örneğin benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir. O, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır, ben ise BMGK'da 47'den bugüne bu terör devleti İsrail'in Filistin'i nasıl topraklarını işgal edip 47'den itibaren bu günlere geldiğini Genel Kurul'da haritayla göstermişimdir. 47'den bugüne kadar nasıl o topraklar işgal edile edile küçüldü ve bugün adeta işgal devleti, terör devleti İsrail Filistinli kardeşlerimize yaşanacak yer bırakmadı, o hale getirdi." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER GÜZ DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?

Erdoğan, üniversitelerin güz döneminde açılıp açılmayacağı yönündeki soruya "Üniversite öğrencilerinin bu noktadaki avantajları daha fazla. Fevkalade bir durum olmazsa onların konumunun bu noktada farklı olacağını YÖK söylüyor. Bütün mesele aşı konusunu, hele hele yerli, milli aşımızı yetiştirebilirsek o zaman herhangi bir endişe olmayacak. Üniveriste öğrencilerinin aşılarını yapalım diyoruz, aşıları olduktan sonra da yol açık." yanıtını verdi.