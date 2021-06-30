Aşılama umut veren gelişme! CoronaVac çocuklar ve ergenlerde güçlü antikor yanıtı oluşturuyor

Aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ederken, bir taraftan da bilim insanları araştırmalarını sürdürüyor. Lancet Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde yayımlanan araştırma, Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

ÇOCUK VE ERGENLERDE 2 DOZ AŞILAMA ÇALIŞMASI

Sinovac tarafından üretilen CoronaVac ile ilgili çalışmalar yürüten bilim insanları, aşının iki dozunun 3-17 yaş arası çocuklar ve ergenlerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğunu ortaya koydu. Çalışma sonrasında Çin'in Hıbey eyaletine bağlı Zanhuang ilçesinde 3-17 yaş arası sağlıklı çocuk ve ergenlerde CoronaVac'ın faz 1 ve faz 2 klinik deneylerinin sonuçları paylaşıldı.

31 Ekim-2 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Faz 1 aşamasında 72, 12-30 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Faz 2 aşamasında da 480 katılımcı yer aldı. Katılımcılara 28 gün arayla 1,5 mikrogram ve 3 mikrogram doz aşı yapıldı. Bir grup katılımcı da kontrol grubu olarak gözlendi.

YÜZDE 96'DAN FAZLA ANTİKOR OLUŞTU

Yürütülen araştırma sonucunda derlenen verilere göre her iki doz aşıyı da olanların yüzde 96'dan fazlasında antikor oluşumu gözlendi. Görülen yan etkilerin çoğu ise hafif ve orta şiddetli olarak gözlemlendi. Öte yandan en çok görülen yan etki enjeksiyon bölgesinde ağrı olarak saptandı.

3 MİKTOGRAMDA YÜZDE 100 ANTİKOR OLUŞUMU

Çalışmalardan elde edilen verilere göre mikrogramın antikor oluşumuna etkisi de saptandı. Faz 1 çalışmalarında, iki doz aşılamadan sonra 1,5 mikrogram ve 3 mikrogram doz uygulanan her iki grupta da antikor oluşma oranı yüzde 100 olarak tespit edildi. Faz 2 çalışmasında, 1,5 mikrogram doz uygulanan grupta antikor oluşumu yüzde 96,8; 3 mikrogram doz uygulanan grupta da yüzde 100 olarak kaydedildi.

ÇOCUK VE ERGENLERİN BAĞIŞIKLIK TEPKİLERİ DAHA YÜKSEK

Araştırma sonuçlarında çocuk ve ergenlerin bağışıklık tepkilerinin yetişkinlerden daha yüksek olduğu belirlendi. Çalışmada şu ifadelere yer verildi: "Kovid-19'a karşı CoronaVac aşısının iki dozunun 3-17 yaş çocuk ve ergenler için güvenli, iyi tolere edilmiş olduğu ve salgısal tepkiler oluşturdu."

ETKİLİ VE GÜVENLİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Araştırmacılar yürüttükleri çalışmalar sonucunda 3-17 yaş arası çocuklar ve ergenler için önemli veriler ortaya koydu. Aşının iki kez 3 mikrogram doz halinde uygulanması önerilirken, Sinovac, aşının "etkili ve güvenli" olduğu iddia edildi.