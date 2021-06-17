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  3. Aşılamada rekor üstüne rekor: 24 saatte 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı!

Aşılamada rekor üstüne rekor: 24 saatte 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, gece yarısının ardından yaptığı açıklamada, 16 Haziran Çarşamba günü yapılan aşı sayısı, 1 milyon 416 bin 795'e ulaştı. Bakan Koca, haberi kişisel Twitter hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Aşılamada rekor üstüne rekor: 24 saatte 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı!

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları, ülkemizde son hızıyla devam ederken, tüm SGK çalışanlarının da aşılanmasına başlandı. Çalışanlardan yoğun talep olması üzerine aşılamaya hız verilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı yaptığı bilgilendirmede, saat 00.00 itibarıyla, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldığını duyurdu. 

Aşılama hızının artmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yapılan toplam aşı sayısı, 37 milyon 283 bin 383 oldu. İki doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 29 bin 817 olarak açıklandı.

Aşılamada rekor üstüne rekor: 24 saatte 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar."

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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