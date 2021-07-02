Aşılamada vatandaşa büyük kolaylık! Şehrin en yoğun bölgelerinden Marmaray'a aşılama noktası kuruldu

Koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar hız kazandı. Aşılamada vatandaşlara kolaylık sağlanması açısından pek çok bölgeye aşılama noktası kuruldu.

"KAYIT YAPTIRIP AŞI OLABİLİYORLAR"

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası kuruldu. Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı. İstasyonda yapılan anonsta, Kovid-19 aşı uygulama merkezi açıldığı ve vatandaşların da aşı olabilecekleri belirtildi.

"AŞI FIRSATI AYAĞIMIZA KADAR GELDİ"

İstasyon içerisinde oluşturulan odada aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların aşıları yapıldı. İlk doz aşısını vurulan 87 yaşındaki Mehmet İhsan Güneş, "Bu anonsu duyunca 'bunu kaçırmayayım' dedim. Fırsat ayağımıza kadar gelmiş aşımızı olduk." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı