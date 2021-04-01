Türkiye'de 14 Ocak tarihinde başlayan koronovirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığının anlık verileri paylaştığı Türkiye Aşı Tablosu'na göre 16 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Şimdiye kadar birçok kişiye yapılan Çin aşısının ardından Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından geliştiren aşılar Türkiye'ye geldi. Aşılamada vatandaşlara istediği aşıyı olma seçeneği sunuldu.

SİNOVAC, BİONTECH AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Sinovac Çin'de faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketidir. Şirketin geliştirdiği inaktif koronavirüs aşısının adı CoronaVac'tır.

Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği aşı Almanya ve ABD ortaklığında üretiliyor. Türkiye aşı tedarikinde BioNTech firması ile görüşmelerini yapıyor.

BİONTECH AŞISI MI, SİNOVAC MI GÜVENLİ?

Sinovac aşısı inaktif bir aşıdır. Bu aşı formülünde zayıflatılmış, etkisi azaltılmış bir versiyonu aşıya konuluyor. Virüsün zayıflatılmış haliyle karşılaşan vücudun virüsü tanıyarak bağışıklık sağlayacak savunmaları getirmesi amaçlanıyor. Ayrıca Çin menşeli Kovid-19 aşılarının koruma süresinin 6 aydan fazla olduğunu ifade etti.

Sinovac aşının bilinen yan etkileri şunlar:

-Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik veya kızarıklık

-Yorgunluk

-Hafif ateş ve titreme

-Baş ağrısı

-Kas ve eklem ağrısı

-Kusma ve ishal

Biontech tarafından geliştirilen aşısı ise dünyada yeni bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu aşı formülüne virüsten alınmış DNA ve RNA gibi genetik yapış taşları ekleniyor. Bu yolla vücutta bağışıklığa yardımcı bazı enzimlerin harekete geçirilmesi ve hücre düzeyinde bağışıklık tepkilerinin uyarılması amaçlanıyor.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELER?

Etkin maddesi BNT162b2 olan aşının onay sürecinde ciddi yan etkiler görülmedi. Yorgunluk ve baş ağrısı gibi tipik yan etkilerin ise yaşlılarda daha nadir ve hafif derecede ortaya çıktığı gözlendi. Ancak aşının uygulanmaya başlamasından bu yana bazı kişilerin aşılamanın hemen sonrasında alerjik reaksiyonlar gösterdiği görüldü. ABD'de bir ve İngiltere'de iki kişi, cilt kızarıklığı ve nefes darlığı ile birlikte anafilaktik şok olarak bilinen duruma maruz kaldı. Bu kişilerin bir hastalık ve alerji öyküsü bulunmadığı için İngiliz merciler alerjisi bulunan kişileri aşıya karşı uyardı.

HANGİ KORONA AŞISI DAHA İYİ?

Sinovac aşısının Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmalarının ardından açıklanan sonuçlara göre aşının etkililiği yüzde 83,5, hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olarak tespit edildiği açıklanmıştı.

Ancak aşının Brezilya'da yapılan denemelerinde koruma oranının etkinliğinin yüzde 50,4 olduğunu açıkladı. Dünyada 13 ülke Sinovac aşısı kullanıyor.

Biontech tarafından geliştirilen aşının koronavirüse karşı yüzde 94,5 ile en çok koruma sağlayan aşı olduğu açıklanmıştı. Ayrıca Türkiye'de de faz denemeleri sürdürülen aşı hakkında konuşan Prof. Dr. Murat Akova," Alman aşısında etkinlik sonucu yüzde 94.5 gibi gözüküyor. Alman aşısıyla ilgili şöyle bir yeni veri var. Bu aşının ilk dozundan sonrada oldukça koruyucu olduğu tahmin ediliyor. Özellikle İsrail'den gelen veriler buna işaret ediyor. Alman aşısında tek doz almış olanlarda yüzde 80'den fazla etkinlik olduğuna dair veriler var. Tabii bu gönüllülerin izleme süreleri uzadıkça farklı türde verilerin elde edilmesi de söz konusu olabilir" demişti.

Edinilen verilere göre Çin aşısı iki doz aşı olunduktan 45 gün sonra bağışıklık oluşturuyor. Aşı olan kişilerin bu süreçte koronavirüs tedbirlerine uyması önem taşıyor. BioNTech aşısı ise ilk dozun ardından yüzde 80'nin üzerinde koruma sağladığı biliniyor.

Sinovac aşının ise ilk dozu aldıktan sonra koruma oranının yüzde 50 civarlarında olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA, Bölge Gündem, Dw Türkçe, Euronews