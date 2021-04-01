Aşılamada yeni dönem başlıyor: Vatandaş seçecek! BioNTech mi SinoVac mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemize, 2,8 milyon doz aşı daha getirildi. Sağlık Bakanlığının depolarına yerleştirilerek muhafaza edilen BioNTech/Pfizer aşılarının gelişiyle birlikte, aşı sırası gelen vatandaşlara da seçme hakkı doğdu. Randevu sistemi üzerinden aşı randevusu alan vatandaşlar, bu esnada SinoVac ve BioNTech'ten birisini seçerek tercih yapacak.

BIONTECH AŞISI DA DAHİL OLDU

Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkemizde başarılı ve hızlı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına, BioNTech aşısı da dahil oldu.

Türk Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci önderliğinde, Pfizer ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısının da katıldığını duyurdu. Sevkiyatla birlikte 2,8 milyon dozun ülkemize ulaştığı BioNTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.

30 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA SAPLANDI

Analiz çalışmalarının ardından uygulamaya geçilmesi planlanan BioNTech aşısının Nisan ayında 4 buçuk milyon doza ulaşacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandığını da duyurdu.

Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

BIONTECH SADECE HASTANELERDE UYGULANACAK

Daha önce yapılan açıklamalarda, mevcut olan aşıların vatandaşlara uygulanacağı belirtilirken artık ülkemizde iki seçeneğin bulunması üzerine bu tercihin vatandaşlara bırakılacağı öğrenildi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, yarın ilk dozu uygulanacak olan aşıyı vatandaş seçebilecek. Aşılamada sırası gelen vatandaşlar randevu sistemi üzerinden Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısını ya da BioNTech aşısını tercih edebilecek. Öte yandan BioNTech aşılarının sadece hastanelerde uygulanacağı da belirtildi.