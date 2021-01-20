Aşılanan 10 kişi hayatını kaybetmişti: Pfizer/BioNTech aşısı hakkında, Prof. Kurugöl'den ölüm açıklaması!
Aşılanan 10 kişi hayatını kaybetmişti: Pfizer/BioNTech aşısı hakkında, Prof. Kurugöl'den ölüm açıklaması!
Almanya ve ABD ortaklığında, yeni tip koronavirüse karşı üretilen aşı olan aşının faz çalışmalarının ardından uygulamaya geçilmesiyle birlikte, aşıyı yaptıran 10 kişinin hayatını kaybetmesi birçok kişide panik ve endişeye yol açtı. Peki ölümlerin asıl nedeni neydi? Prof. Dr. Zafer Kurugöl cevapladı.