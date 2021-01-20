Aşılanan 10 kişi hayatını kaybetmişti: Pfizer/BioNTech aşısı hakkında, Prof. Kurugöl'den ölüm açıklaması!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen ve acil kullanım onayı ile birçok ülkede enjektesine başlayan aşı, küresel çapta 42 bin kişiye ilk doz enjektesinin yapılmasının ardından aşılanma gerçekleşen 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.