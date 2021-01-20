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  3. Aşılanan 10 kişi hayatını kaybetmişti: Pfizer/BioNTech aşısı hakkında, Prof. Kurugöl'den ölüm açıklaması!

Aşılanan 10 kişi hayatını kaybetmişti: Pfizer/BioNTech aşısı hakkında, Prof. Kurugöl'den ölüm açıklaması!

Almanya ve ABD ortaklığında, yeni tip koronavirüse karşı üretilen aşı olan aşının faz çalışmalarının ardından uygulamaya geçilmesiyle birlikte, aşıyı yaptıran 10 kişinin hayatını kaybetmesi birçok kişide panik ve endişeye yol açtı. Peki ölümlerin asıl nedeni neydi? Prof. Dr. Zafer Kurugöl cevapladı.

Aşılanan 10 kişi hayatını kaybetmişti: Pfizer/BioNTech aşısı hakkında, Prof. Kurugöl'den ölüm açıklaması! 1114

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen ve acil kullanım onayı ile birçok ülkede enjektesine başlayan aşı, küresel çapta 42 bin kişiye ilk doz enjektesinin yapılmasının ardından aşılanma gerçekleşen 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.