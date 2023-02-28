Asilbek Norboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asilbek Norboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asilbek Norboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Asilbek Norboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Asilbek Norboev 15 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Asilbek Norboev Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına - tarihinde katılmıştır. Asilbek Norboev'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Asilbek Norboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Asilbek Norboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Asilbek Norboev şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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