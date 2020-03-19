Asılsız ’korona virüs’ paylaşımına gözaltı

Bodrum'da sosyal medyada korona virüs ile ilgili asılsız bir paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı.

Türkiye ve dünyada korona virüsle ilgili mücadeleler sürerken, sosyal medyada da halkı korku ve paniğe sevk edecek çok sayıda asılsız paylaşım yapılıyor. Vatandaşların günlük yaşamının parçası haline gelen salgınla ilgili neredeyse her şeyi, sosyal medya aracılığı ile birbirine ilettiği bugünlerde dijital dünyada çok sayıda asılsız, kasıtlı paylaşım dolaşıyor. Akşam saatlerinde seyir halindeki Turgutreis dolmuşunda tüm yolcuların karantinaya alındığı ile ilgili asılsız bir paylaşım kısa sürede yayıldı. WhatsApp gruplarında kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşan paylaşımda "Turgutreis dolmuşunda yüksek ateş ve kan öksüren kişi ve diğer yolcuların hepsi az önce arabayla beraber alındı. Büyük ihtimal medyaya yansıtmayacaklar" denildi.

Bodrum'da hijyen çalışmaları yapan iki görevlinin kaldırımda yürürken çekilmiş bir fotoğrafının kullanıldığı paylaşım, halk arasında korku ve paniğe neden oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımla ilgili hemen harekete geçti. Kimliği kısa sürede tespit edilen şahıs, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA