Asılsız koronovirüs paylaşımı yapan 1 kişiye soruşturma

KONYA'nın Akşehir ilçesinde umreden dönen 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığı yönünde twitterdan asılsız paylaşım yapan 1 kişi hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan soruşturma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin, Akşehir'de umreden gelen ve karantinaya alınmayan 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs "Covid-19" çıktığı yönünde paylaşım yaptığını belirtti. Asılsıl paylaşım yapan kişi hakkında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA