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  3. Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 64 gözaltı

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 64 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptıkları tespit edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığı açıklandı.

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 64 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptıkları tespit edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 242 şüpheli tespit edildi, 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir." denildi.

Kaynak: DHA




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