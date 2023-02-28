Asilzhon Begimkulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asilzhon Begimkulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asilzhon Begimkulov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asilzhon Begimkulov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asilzhon Begimkulov 19 Ağustos 1991 tarihinde Jizzakh şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Асилжон Тоир оглы Бегимқулов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asilzhon Begimkulov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Asilzhon Begimkulov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asilzhon Begimkulov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asilzhon Begimkulov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asilzhon Begimkulov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asilzhon Begimkulov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sogdiana

1 Ocak 2017 yılında Mash'al

10 Şubat 2019 yılında Khujand

1 Temmuz 2019 yılında FK Buxoro

1 Eylül 2020 yılında Xorazm FС

7 Mart 2021 yılında Sogdiana

18 Şubat 2022 yılında FC Yangier

30 Temmuz 2022 yılında FC Buxoro

Asilzhon Begimkulov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asilzhon Begimkulov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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