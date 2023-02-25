Asim Alizada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asim Alizada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asim Alizada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asim Alizada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asim Alizada 5 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Asim Xosrov oğlu Əlizadə şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asim Alizada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Asim Alizada'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asim Alizada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asim Alizada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asim Alizada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asim Alizada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Neftchi 2 Baku

1 Temmuz 2021 yılında Neftçi Baku

3 Mart 2022 yılında Daugavpils

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

15 Temmuz 2022 yılında Neftçi Baku

Asim Alizada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asim Alizada şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Asim Alizada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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