Asım Bayram cinayetinde şok eden ilk ifadeler

Asım Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili olayların başlangıcından itibaren başrolde olan Murat Güneş, Medeni Öztaş, Mevlüt Sağlam ve Ferluga Karatuğ gözaltına alındı. Bu isimler haricinde 4 kişi daha gözaltına alındı. Asım Bayram'ın ortadan kaybolduğu günkü arabası da parçalanmış halde bulundu. Arabanın tamamen parçalandığı parçalarının satıldığı, şase numarasına kadar söküldüğü belirlendi. İşte Ferluga Karatuğ'un son dakika ifadesi...

Gözaltına alınan Ferluga Karatuğ, kayıp para çantasıyla ilgili polisler tarafından sorgulanıyor. Müge Anlı, Asım Bayram cinayetiyle ile şu ifadeleri kullandı: "Bu cinayetin detayları bir dizide olsa senariste eleştiride bulunuruz, çok abartmışsınız diye..." Asım Bayram cinayeti hakkında toplam 9 kişi gözaltına alındı. Katil zanlıları Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam'ın sorgusu sürüyor.

Asım Bayram'ın 22 Ocak günü buluşmaya gittiği araç Akdeniz Sanayi Sitesi'nde parçalanmış halde bulundu. Asım Bayram'ın kaybolduğunda para dolu çantasının da bulunduğu aracı da polis ekipleri tarafından bulundu. Katil zanlıları aracın içinde bulunması gereken şase numarasını da sökmüşler; arabanın her yeri parçalanmış.

Katil zanlılar, araba parçalama işi yapan kişiye arabayı verdikten sonra arabanın her parçası farklı kişilere satılmış. Arabanın parçalanmasını sağlayan kişi de gözaltında polis tarafından sorgulanıyor. Aracı parçalayan kişi, Murat Güneş tarafından kendisine bu aracın hacizli olduğunu ifade etti. Aracı satan kişi de Murat Güneş...

Soruşturmanın detayları açısından Ferluga Karatuğ'un anlatacakları oldukça merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir izleyici, Ferluga Hanım'ın bir çantayı arkadaşına bıraktığı ifade edildi.

Ferluga Hanım; ilk ifadesinde polis ekiplerine "görmedim, duymadım, bilmiyorum" dediği belirtildi.