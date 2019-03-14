İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Asım Bayram cinayetinde şok eden ilk ifadeler

Asım Bayram cinayetinde şok eden ilk ifadeler

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan emlak zengini Asım Bayram cinayeti ile bilgiler gelmeye başladı. Asım Bayram'ın parçalanmış arabası bulunurken gözaltına alınan imam nikahlı eşi Ferluga Karatuğ'un ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Asım Bayram cinayetinde şok eden ilk ifadeler

Asım Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili olayların başlangıcından itibaren başrolde olan Murat Güneş, Medeni Öztaş, Mevlüt Sağlam ve Ferluga Karatuğ gözaltına alındı. Bu isimler haricinde 4 kişi daha gözaltına alındı. Asım Bayram'ın ortadan kaybolduğu günkü arabası da parçalanmış halde bulundu. Arabanın tamamen parçalandığı parçalarının satıldığı, şase numarasına kadar söküldüğü belirlendi. İşte Ferluga Karatuğ'un son dakika ifadesi...

0x0-asim-bayram-cinayetinde-son-dakika-gelismesi-ferluga-karatugun-ifadesinde-soyledikleri-1552549439665.jpg

Gözaltına alınan Ferluga Karatuğ, kayıp para çantasıyla ilgili polisler tarafından sorgulanıyor. Müge Anlı, Asım Bayram cinayetiyle ile şu ifadeleri kullandı: "Bu cinayetin detayları bir dizide olsa senariste eleştiride bulunuruz, çok abartmışsınız diye..." Asım Bayram cinayeti hakkında toplam 9 kişi gözaltına alındı. Katil zanlıları Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam'ın sorgusu sürüyor.

Asım Bayram cinayeti son dakika | Asım Bayram cinayet itirafı canlı yayıynda geldiAsım Bayram cinayeti son dakika | Asım Bayram cinayet itirafı canlı yayıynda geldi

Asım Bayram'ın 22 Ocak günü buluşmaya gittiği araç Akdeniz Sanayi Sitesi'nde parçalanmış halde bulundu. Asım Bayram'ın kaybolduğunda para dolu çantasının da bulunduğu aracı da polis ekipleri tarafından bulundu. Katil zanlıları aracın içinde bulunması gereken şase numarasını da sökmüşler; arabanın her yeri parçalanmış.

620x409-asim-bayram-cinayeti-asim-bayrami-kim-oldurdu-1552465150742.jpg

Katil zanlılar, araba parçalama işi yapan kişiye arabayı verdikten sonra arabanın her parçası farklı kişilere satılmış. Arabanın parçalanmasını sağlayan kişi de gözaltında polis tarafından sorgulanıyor. Aracı parçalayan kişi, Murat Güneş tarafından kendisine bu aracın hacizli olduğunu ifade etti. Aracı satan kişi de Murat Güneş...

Soruşturmanın detayları açısından Ferluga Karatuğ'un anlatacakları oldukça merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir izleyici, Ferluga Hanım'ın bir çantayı arkadaşına bıraktığı ifade edildi.

2399260_810x458.jpg

Ferluga Hanım; ilk ifadesinde polis ekiplerine "görmedim, duymadım, bilmiyorum" dediği belirtildi.

Müge Anlı'da Asım Bayram cinayetinde flaş olay! Kendini ele verdiMüge Anlı'da Asım Bayram cinayetinde flaş olay! Kendini ele verdi

 

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.