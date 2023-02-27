Asim Huskic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asim Huskic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asim Huskic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asim Huskic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asim Huskic 1 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Lüksemburg,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asim Huskic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Asim Huskic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Asim Huskic'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Asim Huskic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asim Huskic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asim Huskic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asim Huskic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FCD03 Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında Differdange U19

1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03

Asim Huskic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asim Huskic şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Progres Niederkorn (2011-2013, 2015-2017), FC Differdingen 03 (2018-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.