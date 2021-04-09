Asım isminin anlamı nedir, Asım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Asım isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Asım ismi ne demek, Asım ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Asım isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Asım İsminin anlamı nedir? TDK Asım anlamı:

Asım ismi TDK'da asma işi anlamında bulunmaktadır.

Asım İsmi Kuranda geçiyor mu?

Asım ismi Kuran'da geçmektedir.

Asım isminin kökeni:

Asım ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 15330 kişi Asım ismini kullanmaktadır.

Asım isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Asım isminin rengi:

Lacivert

Asım ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Asım isminin Harf Analizi Nedir ?

Asım ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Asım isminin Numerolojisi Kaçtır?

Asım ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

S : 22

I : 11

M : 16

= 50 – Asım İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Asım ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Asım isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Asım isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 S: 1 I: 9 M: 4 = 15

1 + 5 = 6 Kader sayısıdır

Asım isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!