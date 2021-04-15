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Asim isminin anlamı nedir, Asim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Asim isminin anlamı; temiz, namuslu, ahlaklı demektir. Bu içeriğimizde Asim isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Asim isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Asim isminin anlamı nedir, Asim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Asim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Asim ismi ne demek, Asim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Asim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Asim İsminin anlamı nedir? TDK Asim anlamı:

TDK'da Asim isminin anlamı kullanılmamaktadır.

Asim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Asim ismi geçmemektedir.

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Asim isminin kökeni:

Asim ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Asim isminde 3043 kişi bulunmaktadır.

Asim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Asim isminin rengi:

Gümüşi

Asim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Asim isminin Harf Analizi Nedir ?

Asim ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Asim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Asim ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

S : 22

İ : 12

M : 16

= 51 Asim İsminin Numeroloji Toplamı 51’dir.

Asim ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Asim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Asim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   S: 1   İ: 9   M: 4 = 15

1 5 = 6 Kader sayısıdır

Asim isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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