Asim Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asim Muratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asim Muratovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asim Muratovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asim Muratovic 7 Mayıs 2001 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Asim Muratović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asim Muratovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Asim Muratovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 11 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Asim Muratovic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asim Muratovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asim Muratovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asim Muratovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asim Muratovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sloboda T U19

1 Temmuz 2020 yılında Sloboda Tuzla

13 Ağustos 2020 yılında Hajduk Split II

28 Temmuz 2021 yılında Inter Zapresic

6 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

11 Kasım 2021 yılında FK Buducnost

Asim Muratovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asim Muratovic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Asim Muratovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U18 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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