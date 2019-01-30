Asimder Başkanı Gülbey, Vali Yardımcısı Koç’u ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleri ile beraber Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç'u makamında ziyaret etti.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, derneklerinin 1915-1920 yıllarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamlar ve Azerbaycan Karabağ bölgesindeki işgalci Ermeni devleti askerlerinin yaptığı katliamları içeren fotoğraf sergisini çeşitli şehirlerde açtıklarını ve halkı Ermeni lobisi yalanlarına karşı bilgilendirdiklerini belirterek, 22 Şubat 2019 tarihinde de Iğdır Belediye meydanında sergiyi açıp Azerbaycan Hocalı ve 1915 yılında Ermeni çetelerin katlettiği şehitler için temsili sokak tiyatrosu ve Iğdır Ermeni çetelerince katledilmiş Müslüman Türklere ait anıt ve müzeye doğru "Hocalı Şehitlerini Anma Yürüyüşü" yapacakları hakkında bilgi verdi.

Gülbey, "Birinci Dünya savaşı döneminde 1915-1920 yıllarında bölgemizde Ermeni çeteleri katliam yapmışlardır. Şehrimizde bu katliamları içeren olaylar nesilden nesillere anlatılmaktadır. Biz ASİMDER Genel Merkezi olarak yaşanmış gerçek tarihi her platformda anlatacağız. Şehrimize sınır olan Ermenistan'la ilişkilerimizin düzelmesi için 1915 yılı yalanlarından vazgeçip, sınırlarımızı tanımalıdır. Özellikle Ağrı Dağı'nı devlet armalarından çıkartmalı ve bazı resmi evraklarında logo olarak kullanmaktan vazgeçmedikçe, sınırlarımızın da açılmasını istemiyoruz. Sizin nezdinizde Valiliğimizden de isteğimiz devlet politikamız olan sözde Ermeni olayları hakkında teşkilatımızın desteklenmesidir. Ayrıca yeni görevinizin de hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç ise, "ASİMDER Genel Merkezinin çalışmalarını basından yakinen takip ediyorum. 1915 yılı olayları sözde Ermeni soykırımına karşı ülkemizin tutumu ve politikası bellidir. Bu doğrultuda biz devlet yetkilileri de yapacağınız faaliyetlere izin vererek aynı zamanda da katılım sağlayabiliriz. Ziyaretiniz şahsımı memnun ve mutlu etmiştir" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç'a Türk-Azerbaycan bayrağı ile dernek logosu bulunan masa bayrağı ve Ermeni çetecilerinin bölgemizde yaptığı katliam ile Ermeni terörizmini içeren tarih kitapları hediye etti.

Kaynak: İHA