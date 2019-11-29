ASİMDER’den, Sanatçı Birben’e tepki

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, konser için Ermenistan'a giden Gökhan Birben'in Ermeni ajanları Lusine Sahakyan ve Sergey Vardanyan'a teşekkür etmesine sert tepki gösterdi.

Karadeniz bölgesinde yaşayan Hemşin Türklerinin sözde Ermeni oldukları yönünde Ermeni devleti ve Diasporasının çalışma yaptığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Yıllardır Karadeniz bölgemizde Rize, Artvin, Sakarya, Düzce ve hatta Rusya Krasnodar'da yaşayan Hemşin Türklerinin Ermeni olduğu yönde yalan tarih ve yanlış bilgilendirmelerle bölgede istihbarat çalışması yapan Ermenistan vatandaşı sözde araştırmacı ve eğitimci görünümünde bölgeyi ziyaret eden Lusine Sahakyan ve Sergey Vardanyan, en son olarak çeşitli vaatlerle Ermenistan'da konser vermeye razı ettikleri Türk sanatçı Gökhan Birben'in bu ajanlara konser esnasında teşekkür etmesi kabul edilecek gibi değildir. Hiçbir tarih bilgisi bulunmayan Gökhan Birben'in Hemşin Türklerini sözde Ermeni olduklarını konserinde söylemesi ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşması Hemşin Türklerine ihanet ve hakarettir" dedi.

Gülbey, "Ermeni devleti ve Diasporası bölgede yaşayan Hemşin Türklerinden bir karşılık bulamayınca bölgedeki sanatçılardan medet ummaktadır. Ermeni ajanlar bölgede yandaş bulabilmek için bölgede çalışma ve ziyaretler yaptıkları yönünde Rize ve Artvin'de yaşayan üyelerimizden bilgi almaktayız. ASİMDER Genel Merkezi olarak bölgedeki gelişmeleri yakinen takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA