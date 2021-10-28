Asimilasyon ne demek, TDK'ya göre Asimilasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asimilasyon ne demek? Asimilasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asimilasyon kelimesi. Peki asimilasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asimilasyon nedir, asimilasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASİMİLASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asimilasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Asimilasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre asimilasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özümleme

- Benzeşme

- Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme

