’Asımın Nesli ve Çanakkale Zaferi’ Konferansına büyük ilgi Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi'nde Eğitimci Yazar Cezmi Eşelioğlu tarafından verilen "Asımın Nesli ve Çanakkale Zaferi" konferansı büyük ilgi gördü.

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