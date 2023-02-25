Asion Daja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asion Daja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asion Daja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asion Daja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asion Daja 14 Mart 1990 tarihinde Tirana şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asion Daja Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Begasports yapmaktadır. Asion Daja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Asion Daja'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asion Daja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asion Daja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Asion Daja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asion Daja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FK Dinamo

1 Ocak 2010 yılında Shkumbini Peqin

1 Haziran 2010 yılında FK Dinamo

23 Ağustos 2012 yılında KS Kastrioti

8 Temmuz 2014 yılında FK Partizani

11 Temmuz 2016 yılında KF Tirana

22 Ağustos 2019 yılında KF Skënderbeu

1 Eylül 2020 yılında KF Teuta

16 Temmuz 2022 yılında FK Dinamo

Asion Daja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asion Daja şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.