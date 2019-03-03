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  3. Aşırı alkol alan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Aşırı alkol alan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Kırıkkale'de aşırı alkol aldığı iddia edilen sürücü otomobiliyle takla atarak yoldan çıktı.

Aşırı alkol alan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Kırıkkale'de aşırı alkol aldığı iddia edilen sürücü otomobiliyle takla atarak yoldan çıktı. Hurdaya dönen otomobilin içindeki yaralanan aşırı alkol alan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri Karayolu'nun 11'inci kilometresinde Rafineri Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Aslan Canöz (37) idaresindeki 54 AF 206 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içindeki sürücü Canöz ile Mustafa M., (43) Murat C., (47) Muhammed C., (37) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından aşırı alkol alan 4 kişinin ilk müdahalesi burada yapıldı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkol ölçümü yapmak isteyen polislere zorluk çıkartan sürücü Canöz'ün kaç promil alkol aldığı, kan tahlili sonrasında belli olacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşırı alkol alan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Aşırı alkol alan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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