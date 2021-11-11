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Aşırı Bellem ne demek, TDK'ya göre Aşırı Bellem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aşırı Bellem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aşırı Bellem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aşırı Bellem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aşırı Bellem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aşırı Bellem ne demek, TDK'ya göre Aşırı Bellem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aşırı bellem ne demek? Aşırı bellem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aşırı bellem kelimesi. Peki aşırı bellem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aşırı bellem nedir, aşırı bellem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AŞIRI BELLEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aşırı bellem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aşırı bellem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belleme yetisinin olağanüstü bir durumda gelişmiş olması

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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