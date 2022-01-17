Aşırı Besi ne demek, TDK'ya göre Aşırı Besi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aşırı besi ne demek? Aşırı besi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aşırı besi kelimesi. Peki aşırı besi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aşırı besi nedir, aşırı besi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AŞIRI BESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aşırı besi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aşırı besi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olağanüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme

