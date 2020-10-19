Aşırı hızlı otomobilin bir ailenin hayatını kararttığı anlar kameraya yansıdı!
Konya’da aşırı hız yapan 19 yaşındaki Furkan O. isimli bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı. Kazada baba Bünyamin Özkan ve 5 yaşındaki oğlu Eymen Özkan olay yerinde hayatını kaybederken anne Sibel Özkan'ın ise hastanede tedavi altına alındı.
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19 Ekim 2020 Pazartesi 14:32
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