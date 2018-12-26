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  3. Aşırı kar ve buzlanma nedeniyle iki tırın makas attığı yol trafiğe kapandı

Aşırı kar ve buzlanma nedeniyle iki tırın makas attığı yol trafiğe kapandı

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı şiddetini arttıran kar yağışı sonrası Bolvadin-Emirdağ yolunun 20. kilometresi Kapaklı mevkiinde iki tırın makas atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı.

Aşırı kar ve buzlanma nedeniyle iki tırın makas attığı yol trafiğe kapandı

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı şiddetini arttıran kar yağışı sonrası Bolvadin-Emirdağ yolunun 20. kilometresi Kapaklı mevkiinde iki tırın makas atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin devam ettiği bölgede 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Bolvadin-Emirdağ yolunun 20. kilometresi Kapaklı mevkiinde aşırı kar ve buzlanma nedeniyle iki tırın makas atması sonucu yolun tamamen trafiğe kapandığı bildirilirken Jandarma Trafik ekiplerinin yolda sıkı güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

Aşırı kar ve buzlanma nedeniyle iki tırın makas attığı yol trafiğe kapandı

Aşırı kar ve buzlanma nedeniyle iki tırın makas attığı yol trafiğe kapandı

Kaynak: İHA

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