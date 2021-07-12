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  3. Aşırı sıcaktan bunalmıştı! Serinlemek isteyen 23 yaşındaki genç boğularak can verdi

Aşırı sıcaktan bunalmıştı! Serinlemek isteyen 23 yaşındaki genç boğularak can verdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan ve serinlemek için Kralkızı Baraj Gölüne giren 23 yaşındaki genç boğularak can verdi.

Aşırı sıcaktan bunalmıştı! Serinlemek isteyen 23 yaşındaki genç boğularak can verdi

Havalar ısındı, serinlemek isteyenler deniz ve göllere koştu. Ancak yurdun çeşitli bölgelerinde boğulma haberleri gelmeye başladı. Aşırı sıcaklar insanları deniz kenarlarına ve göllere yönlendiriyor. Serinlemek için yüzmek isteyenler ne yazık ki boğulma vakaların artmasına neden oldu. 

SUYA GİRDİKTEN BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde serinlemek için Kralkızı Baraj Gölüne giren genç boğuldu. Alınan bilgiye göre, Aydın Gider (23), arkadaşlarıyla gezmek için Yoncalı köyü mevkisinde baraj gölü kıyısına gitti. Serinlemek için baraj gölüne giren Gider (23), bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ,112 Acil Servis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan arama çalışmaları sonucu Gider'in cesedine ulaşıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Aşırı sıcaktan bunalmıştı! Serinlemek isteyen 23 yaşındaki genç boğularak can verdi

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