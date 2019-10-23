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  3. Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye soktu

Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye soktu

Gaziantep'te aşırı yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye soktu

Gaziantep'te aşırı yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Gaziantep'te Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde aşırı yüklü şekilde ilerleyen bir kamyon dikkat çekti. Kamyonun aşırı yüksek ve yanlara taşmış bir şekilde yüklenmesi trafiği tehlikeye sokarken yürekleri ağza getirdi. Kamyonun üzerindeki yükle bir köprünün altından geçerken çarpmadan son anda kurtulması da görenleri hayrete düşürdü. Köprüyü sıyırıp geçen kamyon bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye soktu

Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye soktu

Kaynak: İHA

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