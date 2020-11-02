Asırlara meydan okuyan ağaç depreme dayanamadı

Edinilen bilgiye göre İzmir'de yaşanan 6.6'lık deprem Bursa ve ilçelerinde de şiddetli olarak hissedildi. Osmangazi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'ndeki parkta bulunan 166 yıllık anıt saplı meşe ağacından çıtırtıların geldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Anıt ağaç olduğu için dokunulmayan dev meşe ağacının bir bölümü bu sabaha karşı büyük bir gürültü ile çöktü. Tonlarca ağırlıktaki gövdenin bir bölümü aynı parkta bulunan Hürriyet Spor Külübü'ne ait sporcu servisinin üzerine devrildi. Otobüs kullanılmaz hale gelirken olayın sabah saatlerinde yaşanması olası bir facianın yaşanmasına engel oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri devrilen ağacı elektrikli testerelerle keserek parçaladı.

Olayın sabah saatlerinde yaşanmasının büyük bir şans olduğunu ifade eden mahalleli Mehmet Turan, "166 yaşında tarihi ağaç olduğu için kimse dokunamıyor. Allah'tan kimsenin üzerine düşmedi. dedi. Bir başka vatandaşta sabah saat 06.00 sıralarında büyük bir görüntü ile devrildi. Depremden sonra buralar çok sallandı ektisi oldu. Allah'tan sabah saatlerinde oldu biraz daha geç olsaydı hafta sonu yürüyüşe çıkan çok insan oluyor. Buna da şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.