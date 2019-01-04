Asırlık Çınar Hafız Hasan Hoca vefat etti

Sakarya'da binlerce hafız ve imam yetiştiren son yüzyılın canlı tanığı Büyükesenceli Hafız Hasan Hoca 112 yaşında hakkın rahmetine kavuştu.

Erenler İlçesinin Büyükesence mahallesinde ikamet eden ömrünü Kuran hizmeti ve Allah yoluna adayarak birçok talebe yetiştiren Hafız Hasan Hüseyin Hoca hakkın rahmetine kavuştu. Bir süredir rahatsızlığı sebebi ile hastanede tedavi gören Hafız Hasan Hoca 112 yaşında vefat etti. Binlerce hafız ve imam yetiştiren asırlık çınar Hafız Hasan Hoca Yarın Büyükesence Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Büyükesence mezarlığına defnedilecek.

"Ömrünü allah yoluna vakfetti"

Hafız Hasan Hocayı her fırsatta ziyaret ederek yalnız bırakmayan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ise Hafız Hasan Hoca'nın vefatı ile ilgili açıklamada bulunarak, "Büyükesence'li Hafız Hasan Hocamız bir asır boyunca Büyükesence'de ve Sakarya'nın her yerinde hafız yetiştirerek bu milletin çocuklarına Kuran öğreterek ve din dersi vererek ömrünü bu yola vakfetmiştir. ömrünü Kuran hizmeti ve Allah yoluna adamış imamlık yaparak birçok talebe yetiştirmiştir. Tarihin canlı şahidi olarak savaşlar görmüş milletin o zamanlarda neler yaşadığına tanıklık etmiştir. Onun hayatına baktığımızda kendini hangi şartlar olursa olsun hizmete adadığını, evlatlarımızı Kur'an ile tanıştırmak için çaba sarf ettiğini görürüz. Asırlık çınarımız şehrin önemli değerlerinden Hafız Hasan Hocamız hakka yürüdü. Biz evlatları olarak ondan razıyız. Gayretlerinden dolayı hepimiz kendisine müteşekkiriz. Sevgili ve saygıdeğer büyüğümüz Hasan Hocamız'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduk. Hocamıza Allahtan Rahmet ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA