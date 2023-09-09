Asırlık gazete

Bartın'da 6 Eylül 1924 yılında kurulan Bartın Gazetesi, 100. yılını kutluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Asırlık gazete

Bartın'da 6 Eylül 1924 yılında kurulan Bartın Gazetesi, 100. yılını kutluyor. Bir asırdır yayınlanan gazete, 1918 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Adana Gazetesi'nin kapanmasının ardından ise Anadolu'nun en eski gazetesi oldu.

Bartın'da 6 Eylül 1924 tarihinde Cemal Aliş'in el yazısı ile hazırladığı ve şapograf (taş) baskı olarak ilk sayısı çıkan Bartın Gazetesi, süreçte ise matbaa ve ofset baskı ile yayın hayatına devam etti. Cemal Aliş'in oğlu Esen Aliş tarafından da yayın hayatına devam eden gazete, 99. yılını doldurdu. 1918 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Adana Gazetesi'nin kapanmasının ardından Anadolu'nun en eski gazetesi olan Bartın Gazetesi, 100. yılını kutluyor. Ulusal basındaki Cumhuriyet gazetesi ile yaşıt olan gazete, bölgenin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında da bulunan toplam 1500 abonesi ile yayın hayatını sürdürüyor. Resmi İlan geliri olmayan, yalnız özel ilanlar ve yıllık 350 lira olan abone bedeli ile yayın hayatına devam eden gazete, yine Aliş ailesine ait 1925 kuruluşlu Türkiye'nin en eski 2.nci kitabevi olan Azim Kitabevi'nin desteğiyle yayınlanmaya devam ediyor.

Gazetenin ikinci kuşak sahibi iktisatçı Esen Aliş, artan ekonomik şartlara rağmen gazeteyi yayınlamaya devam ettiklerini belirterek, "Bartın Gazetesi 6 Eylül 1924'te kurucusu Cemal Aliş tarafından şapoğraf taş baskı olarak yayınlandı. Türkiye'nin ilk taş baskı gazetelerinden biridir. 1924'ten-1925'e kadar süren bu baskı, sonradan matbaaya dönüştü. Sonra da ofset baskıya dönüştü. 99. Yılı bitti. 100. Yılına başladık. 6 Eylül 1924'ten bu yana tüm arşivleri var. Türkiye Gazetecileri Cemiyeti arşivlerinde de var. Şuanda ikinci kuşak başlayacak. Biz 100 yılı doldurduk. Ülkenin, Anadolu'nun zor şartlarında artık bunu sürdürmek imkansız hale geliyor. Bizden büyük olan 1918 doğumlu Yeni Adana, iki ay önce kapatıldı. Biz birinci sıraya geldik, Anadolu basınında. Bir de ulusal gazete var. Okuyucularımızın desteği ile gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Biz resmi ilan almadan yalnız abonelerimizin gücüyle yaşadık bugüne kadar" dedi.

Esen Aliş, gazetenin arşivlerinin bugüne kadar yazılan yaklaşık 20 kitap için belge olduğunu belirterek, yazılan son kitabın ise Çetin Asma ve Güngör Yavuzaslan tarafından hazırlanan "Kalemin Aydınlığında Bir Ömür" isimli kitap olduğunu kaydetti. Aliş, "Bartın Gazetesi'nden 15-20 adet kitap yapıldı. Son kitabımız ise Kalemin aydınlığında bir ömür. Çetin Asma ve Güngör Yavuzaslan'ın eseri. Tüm belgeleriyle gazeteyi tanıtıyor. Bartın Belediyesi tarafından basıldı" diye konuştu.

1924 yılından günümüze bir çok siyasetçi ve ünlülerin Bartın gezisine tanıklık eden gazete, yaklaşık 100 yıldır gelişen teknolojiyi de yakından takip ederek, bölge haberlerini okuyucularıyla buluşturmaya devam ediyor.

Asırlık gazete

Asırlık gazete

Asırlık gazete

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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