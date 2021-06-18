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  3. Aşısını olan yollara koyuldu! Şehirlerarası bilet satışlarında patlama yaşandı

Aşısını olan yollara koyuldu! Şehirlerarası bilet satışlarında patlama yaşandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kazanırken, aşılarını olan vatandaşlar yollara koyuldu. Otobüs, uçak biletlerinde yüzde 40'a varan artış yaşandı.

Aşısını olan yollara koyuldu! Şehirlerarası bilet satışlarında patlama yaşandı

Kovid-19 aşılama sürecinin başarılı şekilde yürütülmesi sonrasında aşılarını olan vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Yapılan açıklamalarda otobüs ve uçak bileti satışlarından büyük artış yaşandığı belirtildi.

"VATANDAŞLARIN TATİL PLANLARI HIZLANDI"

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, seyahat etmek isteyenlerin sayısında da ciddi bir artış oldu. Son 3 günde uçak bileti satışlarında yüzde 25, otobüs bileti satışlarında ise yüzde 40’a varan artışlar yaşandı.

Aşısını olan yollara koyuldu! Şehirlerarası bilet satışlarında patlama yaşandı

Enuygun CEO’su Çağlar Erol, tatil planlarının hızlandığını vurgulayarak, "Son haftalardaki hızlı aşılanma süreciyle birlikte satışlarımız ve aramalarımızda çok ciddi artışlar yaşadık. Haziran ayında uçak bileti satışlarımız bir önceki aya göre yüzde 314 artarken, aramalar da yüzde 156’ya varan oranlarda yükseldi. Günlük aşılanma sayısının 1,5 milyonu bulduğu son iki günde ise çok ciddi bir trafik artışı yaşadık. Kış aylarını karantinada evlerinde geçiren insanlar aşılarını olup ya da aşı randevusu alıp, hemen tatil planlaması yapmaya başlamış. Bu yüzden son iki günde ise günlük uçak bileti satışlarımız bir önceki haftaya göre yüzde 25 arttı." ifadelerini kullandı.

Aşısını olan yollara koyuldu! Şehirlerarası bilet satışlarında patlama yaşandı

"GEÇEN HAFTAYA GÖRE YÜZDE 42 ARTTI"

Uçak bileti gibi otobüs bileti satışlarında da ciddi bir artış yaşandığını aktaran Erol, "Aşılanmanın hızlandığı son 3 gündür otobüs bileti satışlarımız da geçen haftaya göre yüzde 42’ye varan oranlarda arttı. Otobüs biletinde de mayıs ayına göre haziranda yüzde 224’e varan oranlarda yükseliş var. Özellikle 19-25 Temmuz arasındaki Kurban Bayramı haftası için de çok ciddi bir talep var. Tatil planlaması yapmak isteyenler acele etmeli.” açıklamasında bulundu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Aşısını olan yollara koyuldu! Şehirlerarası bilet satışlarında patlama yaşandı

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