Aşısız olanlar şimdi yandınız! Her yerde PCR test sonucu istenecek! Sağlıkçılar aşılamak için sizi bekliyor

Aşılamada istenen seviyeye gelinememesi nedeniyle yürürlüğe konan negatif PCR testi zorunluluğu başladı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 20 Ağustos 2021 Cuma günü 81 ili valiliklerine gönderilen Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesine göre aşı olmayan ve hastalığı geçirmemiş olan vatandaşlar bugünden itibaren birçok yere girişte 48 saat önce yapılmış test sonucu göstermek zorunda olacak.

AŞI OLMAYANLARIN GİREMEYECEĞİ YERLER

Bakanlığın genelgesine göre aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi gösterecekler. Ayrıca işyerleri ve işverenler iki doz aşı olmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını isteyebilecek. Ayrıca test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacak.

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN VE PERSONELLER İÇİN KARAR

Öte yandan bugün başlayana yüz yüze eğitim kapsamında aşı olmayan öğretmen ve okul personeli de test yaptıracak.

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Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından genelge: Aşı olmayan işçilerden PCR test istenecek