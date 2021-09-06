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  3. Aşısız olanlar şimdi yandınız! Her yerde PCR test sonucu istenecek! Sağlıkçılar aşılamak için sizi bekliyor

Aşısız olanlar şimdi yandınız! Her yerde PCR test sonucu istenecek! Sağlıkçılar aşılamak için sizi bekliyor

İçişleri Bakanlığının Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi'ne göre bugünden itibaren aşı olmayan ve hastalığı geçirmemiş olan vatandaşlar, özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler, konser, sinema ve tiyatro etkinlikleri için negatif PCR test sonucu göstermek zorunda olacaklar.

Aşısız olanlar şimdi yandınız! Her yerde PCR test sonucu istenecek! Sağlıkçılar aşılamak için sizi bekliyor

Aşılamada istenen seviyeye gelinememesi nedeniyle yürürlüğe konan negatif PCR testi zorunluluğu başladı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 20 Ağustos 2021 Cuma günü 81 ili valiliklerine gönderilen Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesine göre aşı olmayan ve hastalığı geçirmemiş olan vatandaşlar bugünden itibaren birçok yere girişte 48 saat önce yapılmış test sonucu göstermek zorunda olacak. 

Aşısız olanlar şimdi yandınız! Her yerde PCR test sonucu istenecek! Hastaneler aşılamak için sizi bekliyor

AŞI OLMAYANLARIN GİREMEYECEĞİ YERLER

Bakanlığın genelgesine göre aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi gösterecekler. Ayrıca işyerleri ve işverenler iki doz aşı olmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını isteyebilecek. Ayrıca  test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacak. 

Aşısız olanlar şimdi yandınız! Her yerde PCR test sonucu istenecek! Hastaneler aşılamak için sizi bekliyor

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN VE PERSONELLER İÇİN KARAR

Öte yandan bugün başlayana yüz yüze eğitim kapsamında aşı olmayan öğretmen ve okul personeli de test yaptıracak. 

Aşısız olanlar şimdi yandınız! Her yerde PCR test sonucu istenecek! Hastaneler aşılamak için sizi bekliyor

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{TITLE_STRIP}İşçi PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor? Aşı olmayan işçi haftada kaç kez test yaptıracak?

{TITLE_STRIP}Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından genelge: Aşı olmayan işçilerden PCR test istenecek

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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