Asit Alkol ne demek, TDK'ya göre Asit Alkol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asit alkol ne demek? Asit alkol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asit alkol kelimesi. Peki asit alkol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asit alkol nedir, asit alkol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASİT ALKOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asit alkol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre asit alkol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aynı anda asit ve alkol gruplarını içeren bileşikler

