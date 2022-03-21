Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) görev tanımı nedir, Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) ne iş yapar, Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) Tanımı;

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Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) Maaşları

Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.02

Meslek Adı :

Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu

: Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Petrol ve gaz kuyularının asitle muamele ederek bunların verimini artıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asitleyici (Petrol ve Gaz Kuyuları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kuyuların tabaka oluşumunu ve durumunu incelemek,

b) Gereken asitin miktarını ve kalitesini, kuyunun asitle hangi noktadan, ne süre ile ve hangi metoda göre muamele edileceğini tespit ve tavsiye etmek,

c) İşyerinde asitleme teçhizatını kurmak, d) Asitlerin karıştırma tertibatı içinde karıştırılmasına nezaret ve yardım etmek,

e) Borular içerisinden kuyu dibine ve kuyunun gereken tabakalarına asit pompalamak ve asitleme işleminin bitiminde fazla asidi dışarı taşımak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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