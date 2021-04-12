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  3. Aşıya rağmen korona oldu! Japonya’da 2 doz Covid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı korona oldu

Aşıya rağmen korona oldu! Japonya’da 2 doz Covid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı korona oldu

Japonya aşı olmasına rağmen koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanını konuşuyor. Japonya'da Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının 2 dozunu da yaptıran bir sağlık çalışanına koronavirüs bulaştığı açıklandı. Yapılan açıklamalarda vücudun antikor geliştirmesinin zaman alabildiği ifade edildi.

Aşıya rağmen korona oldu! Japonya’da 2 doz Covid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı korona oldu

Japonya'da Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının 2 dozunu da yaptıran bir sağlık çalışanına korona virüs bulaştığı açıklandı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılama seferberliğinin geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başladığı Japonya'da, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının etkinliğine dair şüpheleri gündeme getiren bir gelişme yaşandı. Aşının 2 dozunu da yaptıran bir sağlık çalışanına korona virüs bulaştığı açıklandı. Ishikawa eyaletindeki bir hastanede geçici personel olarak çalışan ve 13 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Covid-19 aşısının 2 dozunu da alan şahsın, bir Covid-19 hastası ile yakın temas kurmasının ardından tedbir amacıyla yapılan virüs testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. Çalışanın herhangi bir Covid-19 belirtisi göstermediği açıklandı. Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada ise aşılamanın ardından vücudun antikor üretmesinin zaman alabildiği belirtildi.

ACİL DURUM TEDBİRLERİ UYGULANIYOR

Japonya'da Covid-19 vakalarında yeniden artış yaşanması üzerine 5 Nisan'da hükümet Osaka, Hyogo ve Miyagi'de acil durum tedbirleri uygulama kararı almış, geçtiğimiz cuma ise Tokyo, Kyoto ve Okinawa da söz konusu eyaletler arasına eklenmişti. Dün itibariyle ülkede Covid-19 vakalarının toplam sayısı 507 bin 607'ye ulaşmış, ölü sayısı da 9 bin 422'ye yükselmişti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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