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"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe'ye kötü haber! Paylaşımları başına dert açtı!

Sosyal medyadan yaptığı aşı karşıtı paylaşımlarıyla "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konseri iptal oldu.

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe'ye kötü haber! Paylaşımları başına dert açtı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül'den itibaren konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildi.

"PCR ZULÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından aşı hakkındaki düşüncelerini paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aşı karşıtı paylaşımlarla çok konuşulan şarkıcı, "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil." açıklamalarıyla herkesi şaşırtmıştı.

Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum diyen Yıldız Tilbe'ye kötü haber! Paylaşımları başına dert açtı!

"KENDİ KONSERİME GİDERKEN PCR TESTİ OLMAM"

PCR testi yaptırmaya kesinlikle karşı olduğunu belirten Tilbe, "Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten." demişti.

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Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum diyen Yıldız Tilbe'ye kötü haber! Paylaşımları başına dert açtı!

İŞLERİ AKSIYOR

Tüm bu paylaşımlarının ardından Yıldız Tilbe'nin işlerinin aksadığı konuşuluyor. Aşı karşıtı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken  Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürüldü.

Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum diyen Yıldız Tilbe'ye kötü haber! Paylaşımları başına dert açtı!

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