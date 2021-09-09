AŞK 101 yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? AŞK 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak 2021? AŞK 102 oyuncuları kimler? AŞK 101 2. sezon fragmanı

AŞK 101 yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? AŞK 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak 2021? AŞK 102 oyuncuları kimler? soruları şu sırlar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

AŞK 101 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021? AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK 2021?

Netflix platformunda 24 Nisan 2020'de başlayıp büyük ses getiren AŞK 101'in yeni sezon tarihi belli oldu. Çekimlerinin bittiği gençlik ve komedi türündeki Türk internet dizisi AŞK 101 2. sezonu 30 Eylül 2021 Perşembe günü Netflix platformunda izleyicisiyle buluşacak.

AŞK 102 OYUNCULARI KİMLER?

AŞK 102 olarak yeni sezona damga vuracak Netlix'in ünlü dizisi, 2. sezon için yeni oyuncularını açıkladı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin yeni sezonuna Buğra Gülsoy, Tuba Ünsal ve Ece Yüksel dahil olacak. Yeni oyuncuların dizide hangi karakteri canlandıracakları belli olmazken oynayacakları rollerin dizinin gidişatında büyük bir etki yaratacağından bahsediliyor.

NETFLİX AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI

30 Eylül'de başlayacak AŞK 101'in 2. sezon fragmanı yayınlandı.