AŞK 101 yeni sezon ne zaman çıkacak 2021? AŞK 101 yeni sezon gelecek mi 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

AŞK 101 YENİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK 2021?

Netflix'in en çok izlenenleri arasında yer alan Türk yapımı dizisi Aşk 101'in 2. sezonun çekimlerinin tamamlandı haberi set ekibi tarafından verildi. Dizinin yeni sezonun başlangıç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken dizinin hayranlar ise 2. sezonu sabırsızlıkla bekliyor.

AŞK 101 YENİ SEZON GELECEK Mİ 2021?

90'lı yıllarda bir arkadaş grubunun hikayesini konu edinen Aşk 101'in yeni sezon gelip gelmeyeceği ile ilgili dizi ekibinden net bir açıklama yapılmazken dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix platformu tarafından yayınlanan 2. sezon fragmanının ardından dizinin tam olarak ne zaman başlayacağı netlik kazanacak.

AŞK 101 KONUSU

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

AŞK 101 OYUNCULARI

Kaan Urgancıoğlu - Kemal

Pınar Deniz - Burcu

Kubilay Aka - Kerem

Alina Boz - Eda

Mert Yazıcıoğlu - Sinan

Selahattin Paşalı - Osman

İpek Filiz Yazıcı - Bade İşçil - Işık

Müfit Kayacan - Necdet

AŞK 101 NASIL İZLENİR?

Aşk 101 dizisini izlemek için öncelikli olarak Netflix'e belli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekmektedir. Netflix'e abone olduktan sonra Netflix'in resmi sitesinden ya da uygulamasından mobil olarak izleyebilirsiniz.

AŞK 101 DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Maçka - Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.